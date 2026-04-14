Grecia Colmenares entró a la casa y revolucionó todo

Cabe recordar que la artista viene de participar en la versión italiana del reality, Grande Fratello, donde permaneció durante seis meses en competencia.

Ya dentro del juego, los participantes vieron un clip con algunos de sus trabajos más recordados, y luego la actriz cruzó la puerta para sumarse oficialmente. Su primer gesto fue un abrazo con Yanina Zilli, quien la recibió con cariño: “bienvenida mi amor”.

Agradecida por el recibimiento, Colmenares expresó: "Gracias muchachos por recibirte con tanto cariño en esta casa. Esta casa es mágica", y agregó con entusiasmo: "No veía el día de llegar a esta casa con ustedes y disfrutarlos".

Más tarde, al compartir sus expectativas, dejó en claro cómo imagina su paso por el reality: "Es un sueño increíble", aseguró. Y anticipó: "Vamos a pasarla bien, bailar, divertirnos... Seguro habrá alguna pelea, pero como en todas familias".

Tras recorrer cada rincón de la casa, la producción le preparó una cena especial de bienvenida. Allí, brindó junto a sus nuevos compañeros con un deseo claro: "Esperemos disfrutar tanto, hasta que el público quiera que ninguno salga de la casa".

Con su llegada, el juego suma una figura fuerte, con experiencia en realities y una personalidad que promete dar que hablar dentro de la casa más famosa del país.