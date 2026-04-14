La muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia provocó una gran conmoción en todo el país. La autopsia reveló que el nene de cuatro años tenía al menos 20 golpes en la cabeza que derivaron en el paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida.
Comodoro Rivadavia: declarán la pareja y la madre de Ángel
Desde las 11, se llevará a cabo la audiencia en la que deberán declarar la mamá de Ángel, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel González, ambos acusados de homicidio agravado por el vínculo. En ese marco, familiares, vecinos y allegados convocaron a una marcha.