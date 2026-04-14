Comodoro Rivadavia: declarán la pareja y la madre de Ángel

Durante la jornada se espera que Altamirano y González queden formalmente imputados por homicidio y la Justicia determinará si continuarán o no en prisión preventiva.

El arresto se llevó a cabo este domingo por la noche, después de que se conocieran los resultados preliminares de la autopsia, que indicaron que el menor sufrió una muerte violenta.

De acuerdo con la información publicada por el portal ADN Sur, Roberto Castillo, el abogado que representa al papá de Ángel, sostuvo que la querella apunta a un homicidio agravado y aseguró contar con un testigo clave.

“Ellos vivían dentro de un círculo de violencia. Había violencia entre ellos y con los chicos. Y tenemos un testigo clave que da cuenta de que Michel le pegaba a Ángel”, afirmó en declaraciones realizadas este lunes.

Castillo también cuestionó la versión de la mamá del nene: “Dice que supervisaba cómo respiraba Ángel, algo que no es normal a los 4 o 5 años. No cuenta algo que pasó antes de eso. Y aparecen testigos que complementan lo que no está contando públicamente. Es prueba que se le va a leer mañana, conjuntamente con los cargos”.