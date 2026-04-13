El periodismo deportivo de luto: falleció Julio Ricardo

Además, estuvo en el icónico programa Tribuna Caliente, donde compartió pantalla con otras figuras como Ernesto Cherquis Bialo, Horacio García Blanco y Guillermo Nimo.

También fue uno de los comentaristas de Fútbol Para Todos entre 2009 y 2014, que se encargaba de la transmisión de todos los partidos de la Primera División del fútbol argentino.

Su carrera no solo se limitó a la televisión. Julio Ricardo también supo brillar en una emisora histórica como Radio Rivadavia, mientras que también pasó por Radio Nacional.

A lo largo de su trayectoria, participó en la cobertura de 11 Mundiales de la FIFA y en diversos Juegos Olímpicos.

La muerte de Julio Ricardo ocurre solo unas semanas después de los decesos de otros periodistas deportivos históricos, como lo fueron Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo.