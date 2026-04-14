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Susto: una joven fue perseguida en la calle y buscó refugio en una escuela

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Escuela Fonseca. La directora del establecimiento confirmó que la víctima es una exalumna que ingresó al edificio para ponerse a salvo.

Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en Capital, cuando una joven que caminaba por la zona fue perseguida por un hombre desconocido. Ante el asedio, la joven decidió buscar auxilio en la Escuela Fonseca, institución de la que fue alumna, al considerar el edificio como un lugar seguro.

Berta Nehin, directora del establecimiento, brindó detalles sobre la situación y explicó que, una vez que la joven ingresó, fue asistida de inmediato por el guardia de seguridad de la escuela.

Tras el alerta, personal policial se hizo presente en el lugar para entrevistar a la víctima y recabar datos sobre el sospechoso. Según las primeras informaciones, la joven tomó la decisión de entrar al colegio debido a la cercanía y la confianza con el personal de la institución.

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Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención del implicado. Asimismo, las autoridades escolares y policiales aguardan la confirmación de si la familia de la joven formalizó la denuncia correspondiente en la comisaría jurisdiccional para avanzar con la investigación del caso.

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