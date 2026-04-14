Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en Capital, cuando una joven que caminaba por la zona fue perseguida por un hombre desconocido. Ante el asedio, la joven decidió buscar auxilio en la Escuela Fonseca, institución de la que fue alumna, al considerar el edificio como un lugar seguro.
Susto: una joven fue perseguida en la calle y buscó refugio en una escuela
El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Escuela Fonseca. La directora del establecimiento confirmó que la víctima es una exalumna que ingresó al edificio para ponerse a salvo.