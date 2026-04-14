Susto: una joven fue perseguida en la calle y buscó refugio en una escuela

Berta Nehin, directora del establecimiento, brindó detalles sobre la situación y explicó que, una vez que la joven ingresó, fue asistida de inmediato por el guardia de seguridad de la escuela.

Tras el alerta, personal policial se hizo presente en el lugar para entrevistar a la víctima y recabar datos sobre el sospechoso. Según las primeras informaciones, la joven tomó la decisión de entrar al colegio debido a la cercanía y la confianza con el personal de la institución.