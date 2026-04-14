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San Juan refuerza acciones contre el grooming con un nuevo programa

“Modo On”, es una iniciativa impulsada por la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Apunta a prevenir este tipo de delitos, sensibilizar a la comunidad educativa y brindar herramientas concretas para la detección temprana de estas situaciones.

En un paso clave hacia la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, el Ministerio Público y el Ministerio de Educación de San Juan llevaron adelante una reunión de trabajo destinada a articular estrategias de prevención del grooming y promover el uso responsable de la tecnología en el ámbito educativo.

El encuentro estuvo encabezado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el Fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí. También participaron el fiscal coordinador de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Pablo Martín, junto a la secretaria fiscal Mariela Páez. Por parte de Educación, asistieron la secretaria Mariela Lueje y la asesora Sandra Lucero.

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Durante la jornada se presentó el Programa de Concientización y Prevención de Grooming “Modo On”, una iniciativa impulsada por la UFI Delitos Informáticos y Estafas. El programa apunta a prevenir este tipo de delitos, sensibilizar a la comunidad educativa y brindar herramientas concretas para la detección temprana y el abordaje adecuado de estas situaciones.

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La propuesta surge a partir del análisis de casos en el ámbito penal, donde se ha detectado un aumento sostenido y una mayor complejidad en los delitos vinculados al grooming y la difusión no consentida de contenido íntimo. Estas prácticas representan una grave vulneración de derechos y tienen un fuerte impacto en la integridad psicológica, la privacidad y la seguridad de las víctimas.

En este contexto, ambos organismos coincidieron en la importancia de fortalecer las acciones preventivas, priorizando la intervención temprana y la generación de herramientas que permitan identificar situaciones de riesgo antes de que lleguen a instancias judiciales. Asimismo, se destacó el rol fundamental de la escuela como espacio de formación en ciudadanía digital y acompañamiento en el uso seguro de las tecnologías.

El programa “Modo On” está dirigido a estudiantes de todos los niveles educativos, equipos de apoyo, docentes y familias. Contempla la realización de jornadas institucionales en escuelas, con contenidos adaptados según las edades, además de la producción de materiales audiovisuales, recursos pedagógicos y contenidos específicos para adultos responsables.

Esta iniciativa conjunta se enmarca en una política pública orientada a construir entornos digitales más seguros, fomentar el uso responsable de la tecnología y consolidar redes de protección que resguarden a niños, niñas y adolescentes en toda la provincia.

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