Con un gol de Gabriel Ávalos, Independiente le ganó 1-0 a Racing

Independiente fue más que Racing cuando más importaba. Gabriel Ávalos convirtió el gol que le dio la victoria al Rojo en una nueva edición del clásico de Avellaneda, que tuvo de todo menos fútbol, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. La Academia desperdició un penal con Maravilla Martínez —que la quiso picar y la mandó arriba del travesaño— y encima hubo un escándalo con los plateístas locales, quienes rompieron el banco y se cruzaron con los suplentes visitantes.