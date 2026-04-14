El calor será el protagonista del martes, pero el día podría cerrar con lluvia

El detalle para hoy:

Mañana: La jornada comenzó con el cielo algo nublado y una temperatura de 18°C. El viento circula desde el sector Noroeste (NO) con ráfagas de entre 13 y 22 km/h.

Tarde: Se espera el momento de mayor calor, con una temperatura máxima que llegará a los 29°C. El cielo pasará a estar parcialmente nublado y se mantendrá el viento del Noroeste (NO) con la misma intensidad de la mañana.