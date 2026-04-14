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El calor será el protagonista del martes, pero el día podría cerrar con lluvia

El termómetro alcanzará los 29°C en una jornada que se presentará mayormente soleada. Sin embargo, para la noche aumenta la probabilidad de chaparrones.

San Juan tendrá este martes una jornada marcada por el ascenso de la temperatura y la inestabilidad hacia el cierre. Tras varios días de condiciones variables, el calor se hará sentir con fuerza durante la tarde, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre un posible final de día pasado por agua.

El detalle para hoy:

  • Mañana: La jornada comenzó con el cielo algo nublado y una temperatura de 18°C. El viento circula desde el sector Noroeste (NO) con ráfagas de entre 13 y 22 km/h.

  • Tarde: Se espera el momento de mayor calor, con una temperatura máxima que llegará a los 29°C. El cielo pasará a estar parcialmente nublado y se mantendrá el viento del Noroeste (NO) con la misma intensidad de la mañana.

  • Noche: Para el final del martes, la situación cambia. Se prevén chaparrones con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. La temperatura bajará a los 23°C y el viento rotará hacia el sector Sur (S), disminuyendo su velocidad a un rango de entre 7 y 12 km/h.

A pesar de que gran parte del día se podrá disfrutar de actividades al aire libre, se recomienda tomar precauciones ante la posible llegada de precipitaciones aisladas durante la noche.

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