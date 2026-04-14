San Juan tendrá este martes una jornada marcada por el ascenso de la temperatura y la inestabilidad hacia el cierre. Tras varios días de condiciones variables, el calor se hará sentir con fuerza durante la tarde, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre un posible final de día pasado por agua.
El calor será el protagonista del martes, pero el día podría cerrar con lluvia
El termómetro alcanzará los 29°C en una jornada que se presentará mayormente soleada. Sin embargo, para la noche aumenta la probabilidad de chaparrones.