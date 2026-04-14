Caputo aseguró que en abril habrá una desaceleración en la inflación

Pese a la enumeración de una serie de logros macro económicos, el jefe del Palacio de Hacienda reconoció que “lamentablemente el trabajo creció en los sectores informales”, pero aseguró que no podían quedarse “con el modelo anterior” porque ya sabían "que fracasó en la Argentina y en todo en el mundo”.

Al respecto señaló que para mejorar la calidad del empleo hay que “incentivar la inversión” con las señales adecuadas. “Para que haya empleo tiene que haber inversión sostenida y nosotros estamos atrayendo masivamente inversión”, afirmó Caputo.

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Asimismo, consideró que hay sectores industriales que ya comienzan a reconvertirse en la prestación de servicios y enfatizó: “Trabajamos para que la reconversión se de lo más rápido posible”.

Consultado sobre los sectores más retrasados en la recuperación, el ministro subrayó: “La realidad es heterogénea, como lo es heterogénea la decisión de las personas. No todas las personas reaccionan igual”.

El jefe del Palacio de Hacienda insistió en que “los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas” a favor de que el modelo económico ofrecerá las herramientas necesarias para el desarrollo general de la actividad.

En esa línea, reiteró que desde abril habrá una caída muy fuerte de la inflación porque “ya comenzó a observarse una mejora en la demanda de dinero”