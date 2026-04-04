San Lorenzo volvió al triunfo: le ganó a Estudiantes 1-0 e ingresó a la zona del playoffs

San Lorenzo ganó a Estudiantes 1 a 0 en la fase de grupos de la Liga Profesional, con un gol de Manuel Insaurralde a los 10 minutos del primer tiempo. En cuanto a las estadísticas, San Lorenzo tuvo una posesión del 49% y realizó 10 tiros al arco, mientras que Estudiantes tuvo un 51% de posesión y 15 tiros al arco. Durante el partido, Tomás Palacios de Estudiantes fue expulsado a los 19 minutos del segundo tiempo.El próximo partido de San Lorenzo será contra Newell’s el domingo 12 de abril a las 15:00 hs en el estadio Marcelo Bielsa. Por su parte, Estudiantes se enfrentará a Unión el sábado 11 de abril a las 17:15 hs en el estadio Jorge Luis Hirschi. Tras este encuentro, San Lorenzo se posiciona 8° en la tabla del Grupo A, mientras que Estudiantes ocupa el 2° lugar.