Boca recibe a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la Libertadores

De esta manera, el Xeneize, que es dirigido por Claudio Úbeda, buscará un nuevo triunfo que le permita afianzarse en este Grupo D y comenzar a encaminar su clasificación a los octavos de final, aunque todavía falte mucho.

En lo que respecta al Torneo Apertura, Boca viene de cosechar un discreto empate como local ante Independiente, aunque dicho resultado sirvió para extender el invicto que arrastra a 11 partidos, de los cuales solo ganó cinco y empató los seis restantes. Claro que este domingo tendrá que afrontar nada menos que el Superclásico.

Barcelona de Ecuador, por su parte, perdió en la primera fecha como local 1-0 ante Cruzeiro de Brasil, por lo que necesita empezar a sumar con urgencia para no ver cómo se disipan sus posibilidades de pelear por la clasificación.

El encuentro también estará marcado por el posible regreso de Darío Benedetto a La Bombonera, ya que el delantero que es muy recordado por los hinchas de Boca actualmente juega en el equipo ecuatoriano.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Barcelona: José Contreras; Luca Sosa, Cristian Báez, Alex Rangel, Bryan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Milton Celiz, Matías Lugo, Gustavo Vallecilla; Darío Benedetto y Luis Cano. DT: César Farías.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Wilmar Roldán (Col)

VAR: Leonard Mosquera (Col)

Hora: 21. TV: Fox Sports y Disney+ Premium