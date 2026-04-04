En River trabajan a contrarreloj para tratar de recuperar el césped del Estadio Monumental luego de los recitales de AC/DC. El campo de juego quedó en malas condiciones y los empleados intensifican las tareas para mejorar con miras al partido de este domingo ante Belgrano de Córdoba por la 13° fecha del Torneo Apertura.
Se aceleran los trabajos para recuperar el campo de juego del Monumental
El estado del terreno no quedó en óptimas condiciones y los empleados del club trabajan a contrarreloj para mejorarlo con miras al partido de este domingo ante Belgrano de Córdoba.