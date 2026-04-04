Se aceleran los trabajos para recuperar el campo de juego del Monumental

Después del encuentro frente a Belgrano, el Millonario recién volverá a su cancha en diez días cuando reciba a Carabobo de Venezuela por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.

Tan sólo cuatro días después del cruce con los venezolanos, será el turno de recibir a Boca. El partido se jugará el domingo 19 de abril a partir de las 17:00 en el estadio Monumental.

Así las cosas, en Núñez saben que la recuperación del césped no es solo una cuestión estética, sino un factor clave para el rendimiento deportivo, que puede ser decisivo en un tramo vital de la temporada.

La probable formación de River vs. Belgrano

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juanfer Quintero o Joaquín Freitas o Kendry Páez; Ian Subiabre o Maxi Salas y Sebastián Driussi.