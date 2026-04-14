La Secretaría Académica de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), junto a los tres institutos preuniversitarios de la provincia, organiza el ciclo de conferencias denominado “Adultos que intervienen a tiempo frente al Bullying”. El evento contará con la presencia de la Lic. María Zysman, directora del equipo "Libres de Bullying", y tendrá lugar en el Salón Central del Edificio Principal de la UNSJ (Mitre 396 Este).
"Adultos que intervienen a tiempo": la UNSJ brindará conferencias sobre Bullying
La actividad se desarrollará los días 22 y 23 de abril en el edificio central de la universidad. Estará a cargo de la especialista María Zysman.