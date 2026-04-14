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"Adultos que intervienen a tiempo": la UNSJ brindará conferencias sobre Bullying

La actividad se desarrollará los días 22 y 23 de abril en el edificio central de la universidad. Estará a cargo de la especialista María Zysman.

La Secretaría Académica de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), junto a los tres institutos preuniversitarios de la provincia, organiza el ciclo de conferencias denominado “Adultos que intervienen a tiempo frente al Bullying”. El evento contará con la presencia de la Lic. María Zysman, directora del equipo "Libres de Bullying", y tendrá lugar en el Salón Central del Edificio Principal de la UNSJ (Mitre 396 Este).

La iniciativa está dirigida a docentes de nivel medio y superior, personal no docente, familias y público en general. Durante las dos jornadas, se abordarán temáticas críticas como la definición del acoso escolar, guías básicas de intervención, pautas para la detección temprana y el impacto del ciberbullying en las redes sociales.

Cronograma de actividades

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Las charlas se han organizado en diferentes turnos para facilitar la asistencia de los distintos sectores de la comunidad educativa:

  • Miércoles 22 de abril:

14:00 a 16:00 h: Destinado a docentes y no docentes de los preuniversitarios y nivel medio en general.

18:00 a 20:00 h: Orientado a familias, docentes y no docentes de colegios secundarios de San Juan.

  • Jueves 23 de abril:

10:00 a 12:00 h: Abierto a docentes de nivel secundario, nivel superior y público interesado.

Un espacio para la prevención

El objetivo central de la capacitación es responder interrogantes sobre cómo se gestan las relaciones abusivas entre pares y cuál es el rol que deben ocupar los adultos —desde padres y docentes hasta periodistas y profesionales de la salud— para fomentar vínculos basados en la empatía y la solidaridad.

Dada la relevancia de la temática para la convivencia escolar y la prevención de la violencia, la UNSJ ha solicitado priorizar la participación de su personal mediante la modalidad de cambio de tareas, facilitando así que la comunidad educativa pueda aprovechar esta instancia formativa de alto valor institucional.

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