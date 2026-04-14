"Adultos que intervienen a tiempo": la UNSJ brindará conferencias sobre Bullying

Las charlas se han organizado en diferentes turnos para facilitar la asistencia de los distintos sectores de la comunidad educativa:

Miércoles 22 de abril:

14:00 a 16:00 h: Destinado a docentes y no docentes de los preuniversitarios y nivel medio en general.

18:00 a 20:00 h: Orientado a familias, docentes y no docentes de colegios secundarios de San Juan.

Jueves 23 de abril:

10:00 a 12:00 h: Abierto a docentes de nivel secundario, nivel superior y público interesado.

Un espacio para la prevención

El objetivo central de la capacitación es responder interrogantes sobre cómo se gestan las relaciones abusivas entre pares y cuál es el rol que deben ocupar los adultos —desde padres y docentes hasta periodistas y profesionales de la salud— para fomentar vínculos basados en la empatía y la solidaridad.

Dada la relevancia de la temática para la convivencia escolar y la prevención de la violencia, la UNSJ ha solicitado priorizar la participación de su personal mediante la modalidad de cambio de tareas, facilitando así que la comunidad educativa pueda aprovechar esta instancia formativa de alto valor institucional.