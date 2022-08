Festejaron todos los visitantes en el inicio de la fecha 17

SEC, otro de los terceros, superó 3 a 2 a Olimpia. Los Mercantiles contaron con el aporte goleador de Franco Gómez, Osvaldo Raed y Ariel Romero. Los goles de los Turcos los anotaron Juan Soria y Gonzalo Acosta.

Los otros resultados del miércoles fueron: Sarmiento 1 – Unión 9, Colón 2 – Aberastain 5 y Estudiantil S23 1 – Hispano 6.

La fecha se completará el viernes a las 21.30 con Valenciano – Barrio Rivadavia, Social vs. Caucetera y Lomas vs. Bancaria, Concepción vs. Huarpes y Estudiantil vs. Media Agua. Médano de Oro cumplirá con fecha libre.