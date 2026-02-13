"
Etcheverry remontó y es semifinalista del Argentina Open

El argentino dio vuelta un partido adverso ante Alejandro Tabilo y avanzó por primera vez a semifinales. El triunfo lo acerca nuevamente al Top 50.

El argentino Tomás Etcheverry, actual 54° del ranking mundial, logró una remontada clave ante el chileno Alejandro Tabilo y se clasificó por primera vez a las semifinales del Argentina Open.

En el Estadio Guillermo Vilas, el platense tuvo un comienzo complicado: cayó 1-6 en el primer set, sin poder generar oportunidades de quiebre ante un rival sólido desde el fondo y dominante con su servicio.

Reacción y carácter

Lejos de desmoronarse, Etcheverry ajustó su juego en el segundo parcial. Con mayor consistencia y agresividad en los intercambios, se impuso 6-3 y emparejó el encuentro.

El tercer set fue parejo y disputado. Ambos mantuvieron sus servicios hasta el 4-4, momento en el que el argentino elevó la intensidad, consiguió un quiebre determinante y cerró el partido por 6-4, tras poco más de dos horas de juego.

Impacto en el ranking

Con esta victoria, Etcheverry alcanza su octava semifinal en torneos ATP, todas sobre polvo de ladrillo, y la primera desde Hamburgo 2025. Además, el resultado lo deja en posición de regresar al Top 50 del ranking mundial.

En casa y ante su público, el argentino dio una muestra de resiliencia y se metió entre los cuatro mejores del torneo porteño por primera vez en su carrera.

