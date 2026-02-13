La obra del nuevo mall consolida la apuesta a la inversión privada

El proyecto contempla tres etapas de ejecución. Actualmente se encuentra en la fase final de la primera, cuya inauguración está prevista para los próximos meses. Esta etapa incluirá un importante sector comercial, espacios de servicios y un polo gastronómico con múltiples rubros, inédito en la provincia, que concentrará una amplia oferta y actividad permanente, incluyendo música en vivo y propuestas culturales.

Otro de los aspectos destacados es su ubicación estratégica, sobre un nodo de alta circulación, cercano a puntos de gran convocatoria como el Libertad y el Cinema Center, y con acceso directo desde avenida Circunvalación. Además, contará con una amplia playa de estacionamiento que facilitará el acceso desde distintos puntos de la ciudad.

En materia de empleo, Lucero explicó que la obra lleva aproximadamente dos años de ejecución y mantiene de manera permanente a más de 50 trabajadores, pertenecientes a distintos rubros y especialidades, dado el alto componente tecnológico del proyecto. A ese impacto se sumará, una vez inaugurado el sector comercial, una significativa generación de nuevos puestos de trabajo vinculados a los locales, servicios y la gastronomía.

La construcción está a cargo de la empresa Pirca y el diseño arquitectónico fue desarrollado por el arquitecto Fabián Vallvé. “Es una inversión muy importante, realizada por una empresa sanjuanina con trayectoria, que apostó fuerte a este proyecto. Estamos muy conformes y convencidos de que será un espacio que marcará un antes y un después”, concluyó el empresario.