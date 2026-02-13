El cruce de la China Suárez con un periodista antes de viajar a Turquía

Lo cierto es que la actriz se presentó en el aeropuerto internacional de Ezeiza acompañada por sus tres chicos y, como suele ocurrir en estos casos, los cronistas de los programas de espectáculos ya la estaban esperando. Entre ellos se encontraba el equipo de Desayuno Americano (América TV), que registró cada movimiento de la ex Casi Ángeles en su paso por la terminal aérea.

En medio de la cobertura, hubo un instante que no pasó desapercibido. La intérprete llevaba puesta una gorra con una frase en inglés que decía “Not your business” (“No es asunto tuyo”), detalle que muchos interpretaron como un mensaje directo ante el escándalo que la salpica indirectamente. Fue entonces cuando uno de los periodista intentó consultarla por los supuestos llamados que Icardi le habría hecho de madrugada a Wanda, siempre según la versión de la mediática.