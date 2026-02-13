"
El cruce de la China Suárez con un periodista antes de viajar a Turquía

Antes de subirse al avión rumbo al país euroasiático para encontrarse con Mauro Icardi, la China Suárez enfrentó a la prensa en el aeropuerto y explotó por una pregunta puntual.

En plena tormenta mediática por un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Mauro Icardi y Wanda Nara —esta vez, a raíz de los presuntos mensajes y llamados en la madrugada que, según trascendió, el futbolista habría realizado bajo los efectos del alcohol—, Eugenia China Suárez volvió a subirse a un avión con destino a Turquía junto a sus hijos, luego de cumplir con los compromisos promocionales de En el barro 2, la serie de Netflix que la tendrá como protagonista.

Lo cierto es que la actriz se presentó en el aeropuerto internacional de Ezeiza acompañada por sus tres chicos y, como suele ocurrir en estos casos, los cronistas de los programas de espectáculos ya la estaban esperando. Entre ellos se encontraba el equipo de Desayuno Americano (América TV), que registró cada movimiento de la ex Casi Ángeles en su paso por la terminal aérea.

En medio de la cobertura, hubo un instante que no pasó desapercibido. La intérprete llevaba puesta una gorra con una frase en inglés que decía “Not your business” (“No es asunto tuyo”), detalle que muchos interpretaron como un mensaje directo ante el escándalo que la salpica indirectamente. Fue entonces cuando uno de los periodista intentó consultarla por los supuestos llamados que Icardi le habría hecho de madrugada a Wanda, siempre según la versión de la mediática.

Pero la reacción no tardó en llegar. Visiblemente incómoda por la pregunta y con sus hijos a escasos metros, la actriz marcó un límite con firmeza: “Están mis hijos al lado. Por favor, cuidá lo que decís”. Esa fue la única respuesta que dio frente a los micrófonos.

Después de ese breve intercambio, la China optó por el silencio absoluto. Sin agregar una palabra más y replicando la actitud que suele adoptar Icardi ante la prensa en situaciones similares, avanzó con rapidez hacia el sector de Migraciones junto a los pequeños, evitando profundizar sobre el nuevo escándalo que vuelve a tener como protagonistas al futbolista y a Wanda.

