En plena tormenta mediática por un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Mauro Icardi y Wanda Nara —esta vez, a raíz de los presuntos mensajes y llamados en la madrugada que, según trascendió, el futbolista habría realizado bajo los efectos del alcohol—, Eugenia China Suárez volvió a subirse a un avión con destino a Turquía junto a sus hijos, luego de cumplir con los compromisos promocionales de En el barro 2, la serie de Netflix que la tendrá como protagonista.
El cruce de la China Suárez con un periodista antes de viajar a Turquía
Antes de subirse al avión rumbo al país euroasiático para encontrarse con Mauro Icardi, la China Suárez enfrentó a la prensa en el aeropuerto y explotó por una pregunta puntual.