"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Argentina Open

Seis tenistas argentinos, a la cancha en el Argentina Open 2026

Este martes se jugarán más partidos de la Ronda de 32 del Argentina Open 2026. Seis tenistas argentinos buscarán el pase a los octavos de final del torneo.

El Argentina Open 2026, que comenzó este lunes y se extenderá hasta el próximo domingo, disputará este martes más partidos de la Ronda de 32. Seis tenistas argentinos saltarán a las canchas del Buenos Aires Lawn Tennis Club con la intención de meterse entre los octavos de final del certamen.

Torneo Argentina Open 2026

  • Juan Manuel Cerúndolo (ARG) vs. Daniel Altmaier (ALE) | 13.00hs.
  • Facundo Díaz Acosta (ARG) vs. Alejandro Tabilo (CHI) | 14.30hs.
  • Federico Coria (ARG) vs. Matteo Berrettini (ITA) | 18.30hs.
  • Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs. Francisco Comesaña (ARG) | 20.00hs.
  • Román Andrés Burruchaga (ARG) vs. Laslo Djere (SER) | 14.30hs.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar