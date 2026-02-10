El Argentina Open 2026, que comenzó este lunes y se extenderá hasta el próximo domingo, disputará este martes más partidos de la Ronda de 32. Seis tenistas argentinos saltarán a las canchas del Buenos Aires Lawn Tennis Club con la intención de meterse entre los octavos de final del certamen.
Seis tenistas argentinos, a la cancha en el Argentina Open 2026
