Doce argentinos buscarán el título en el Argentina Open 2026
El Argentina Open comienza este lunes en el Lawn Tennis con doce tenistas argentinos en el cuadro principal y cuatro cabezas de serie que buscarán ser protagonistas ante su público.
El Argentina Open dará inicio este lunes en el Buenos Aires Lawn Tennis Club con una marcada presencia nacional y grandes expectativas en torno al desempeño de los tenistas locales, que buscarán ser protagonistas en el tradicional torneo ATP 250.
En esta edición 2026, serán doce los jugadores argentinos que competirán por el título en el certamen porteño, cuatro de ellos como cabezas de serie, en un cuadro que promete cruces atractivos desde las primeras rondas.
El torneo comenzará con el encuentro entre el bosnio Damir Dzumhur y el boliviano Hugo Dellien, que definirá al primer rival del principal favorito del certamen.
La máxima cabeza de serie será Francisco Cerúndolo, ubicado en el puesto 19 del ranking mundial, quien llega tras alcanzar la cuarta ronda del Australian Open, donde fue eliminado por el alemán Alexander Zverev. El tenista de 27 años debutará el miércoles ante el ganador del duelo entre Dzumhur y Dellien.
Otro de los principales representantes nacionales será Sebastián Báez, cuarto preclasificado y actual número 34 del mundo. El jugador de San Martín hará su estreno el miércoles frente al vencedor del partido entre Ignacio Buse y Francesco Passaro, en busca de recuperar regularidad tras su última presentación en Australia.
Camilo Ugo Carabelli, ubicado en el puesto 47, será el sexto cabeza de serie y llega en gran forma tras consagrarse campeón del Rosario Challenger. El tenista debutará este martes ante Francisco Comesaña en un duelo entre compatriotas, y podría cruzarse luego con Mariano Navone si ambos avanzan.
Por su parte, Tomás Martín Etcheverry, séptimo preclasificado y número 54 del ranking, afrontará su primer compromiso ante el italiano Andrea Pellegrino, tras haber alcanzado la tercera ronda en el último Abierto de Australia.
En cuanto a las invitaciones especiales, los argentinos que recibieron wild card fueron Alex Barrena, Federico Coria y Facundo Díaz Acosta, quienes intentarán aprovechar la oportunidad de competir en el cuadro principal.
Además, Román Burruchaga y Juan Manuel Cerúndolo formarán parte del torneo de manera directa, mientras que Lautaro Midón fue el único representante nacional que logró ingresar desde la fase clasificatoria.
Con una nutrida presencia albiceleste y el acompañamiento del público, el Argentina Open volverá a convertirse en una fiesta del tenis en Buenos Aires, con la ilusión intacta de ver a un argentino pelear por el título.