Prorrogaron el vencimiento del pago del impuesto inmobiliario

Los descuentos vigentes son los siguientes:

15% de descuento para quienes opten por el pago anual del impuesto.

5% de descuento para quienes elijan el pago semestral.

10% de descuento para pagos realizados de manera online a través de la web oficial de Rentas.

10% de descuento para quienes adhieran al débito automático o descuento de haberes.

15% de descuento adicional para contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones fiscales hasta el 31 de diciembre de 2025.

En este marco, se informa que el Impuesto Inmobiliario podrá cancelarse en 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco San Juan. Se podrá abonar el pago anual y semestral bajo esta modalidad.

Los pagos con tarjeta de crédito pueden gestionarse únicamente a través del sitio web oficial de RENTAS (hacer click), accediendo con la Clave de Ciudadano Digital (CIDI). Asimismo, quienes prefieran atención presencial pueden dirigirse a las oficinas del organismo, ubicadas en la planta baja del Centro Cívico, de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 14:45 horas.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda destaca que estas medidas buscan facilitar el acceso a modalidades de pago más ágiles, promover el uso de herramientas digitales y fortalecer una cultura tributaria basada en la responsabilidad y el cumplimiento.