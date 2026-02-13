Gobierno incluirá nueva ley que compensa a universidades en sesiones extraordinarias

La decisión del Ejecutivo tiene lugar tras la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, para frenar la obligatoriedad en la implementar la Ley de Financiamiento Universitario votada en 2024. Luego de la sanción de ámbas cámaras, el presidente Javier Milei la vetó, pero finalmente el Congreso ratificó lo tratado.

La estrategia oficial apunta a resolver dos frentes de una sola vez: la discusión presupuestaria por un lado y, al mismo tiempo, desactivar las discusiones legales y judiciales abiertas, para así también evitar sanciones penales.

Si bien el reglamento de la Cámara de Diputados establece que la ampliación del temario debe ser votado en el recinto, en Casa Rosada se valen de antencedentes de incorporación de proyectos instrumentados por la vía.

El decreto también formalizará la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero para avanzar con la sanción del cronograma antes de la apertura de sesiones ordinarias, fijada como cada año para el 1° de marzo. Además, dará cumplimiento a la norma que establece la necesidad de que pasen al menos diez días para sacar dictamen.