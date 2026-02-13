El Gobierno finalmente decidió extender las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de este mes y sumará el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para compensar el reclamo de las casas de altos estudios. El decreto será firmado en las próximas horas y se publicará en el Boletín Oficial el lunes.
Gobierno incluirá nueva ley que compensa a universidades en sesiones extraordinarias
