El Argentina Open comenzará a jugar sus cruces de octavos

El Argentina Open 2026 disputará este miércoles sus primeros duelos de octavos de final. Además, completará sus cruces de la Ronda de 32. Mirá la agenda.

El Argentina Open 2026, que se celebra en el Buenos Aires Lawn Tennis Club hasta el 15 de febrero, disputará este miércoles sus primeros cruces de octavos de final.

En el cuadro individual habrá cuatro argentinos en cancha. Román Burruchaga y Tomás Etcheverry buscarán un lugar entre los mejores ocho. Mariano Navone y Francisco Cerúndolo disputarán sus cruces de la Ronda de 32.

En dobles la lista es más larga con cuatro parejas locales en la pista Máximo González - Andrés Molteni, Mariano Kestelboim - Juan Manuel Cerúndolo, Juan Bautista Torres - Sebastián Báez, y Mariano Navone - Camilo Ugo Carabelli.

Agenda del miércoles – Argentina Open 2026:

INDIVIDUAL MASCULINO

• Román Burruchaga (ARG) vs. Tomás Etcheverry (ARG) | Octavos de final | 13.00hs.

• Mariano Navone (ARG) vs. Emilio Nava (USA) | Ronda de 32 | 13.00hs.

• Vit Kopriva (CHE) vs. Mateo Berrettini (ITA) | Octavos de final | 15.30hs.

• Joao Fonseca (BRA) vs. Alejandro Tabilo (CHI) | Octavos de final | 18.30hs.

• Francisco Cerúndolo (ARG) vs. Hugo Dellien (BOL) | Ronda de 32 | 20.00hs.

DOBLES MASCULINO

• Máximo González (ARG) y Andrés Molteni (ARG) vs. Mariano Kestelboim (ARG) y Juan Manuel Cerúndolo (ARG) | Octavos de final | 14.10hs.

• Juan Bautista Torres (ARG) y Sebastián Baez (ARG) vs. Eduardo Nava y Nicolás Barrientos | Octavos de final | 15.20hs.

• Marcelo Demoliner y Fernando Romboli vs. Mariano Navone (ARG) y Camilo Ugo Carabelli (ARG) | Octavos de final | 15.20hs.

FUENTE: noticias argentinas

