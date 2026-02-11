El Argentina Open comenzará a jugar sus cruces de octavos

FUENTE: noticias argentinas
Agenda del miércoles – Argentina Open 2026:
INDIVIDUAL MASCULINO
• Román Burruchaga (ARG) vs. Tomás Etcheverry (ARG) | Octavos de final | 13.00hs.
• Mariano Navone (ARG) vs. Emilio Nava (USA) | Ronda de 32 | 13.00hs.
• Vit Kopriva (CHE) vs. Mateo Berrettini (ITA) | Octavos de final | 15.30hs.
• Joao Fonseca (BRA) vs. Alejandro Tabilo (CHI) | Octavos de final | 18.30hs.
• Francisco Cerúndolo (ARG) vs. Hugo Dellien (BOL) | Ronda de 32 | 20.00hs.
DOBLES MASCULINO
• Máximo González (ARG) y Andrés Molteni (ARG) vs. Mariano Kestelboim (ARG) y Juan Manuel Cerúndolo (ARG) | Octavos de final | 14.10hs.
• Juan Bautista Torres (ARG) y Sebastián Baez (ARG) vs. Eduardo Nava y Nicolás Barrientos | Octavos de final | 15.20hs.
• Marcelo Demoliner y Fernando Romboli vs. Mariano Navone (ARG) y Camilo Ugo Carabelli (ARG) | Octavos de final | 15.20hs.