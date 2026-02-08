El local Midón se metió en el cuadro principal del Argentina Open

Luego de su emotivo triunfo ante Galán, Midón recibió el Premio Charlie Gattiker, que según se detalla en la página web del Argentina Open es “una distinción que destaca el esfuerzo, la entrega y las aptitudes tanto dentro como fuera de la cancha”.

Por otra parte, el boliviano Hugo Dellien también consiguió su lugar en el cuadro principal, luego del contundente triunfo por 6-1 y 6-3 ante el brasilero Thiago Monteiro.

Los otros dos clasificados al cuadro principal fueron los italianos Andrea Pellegrino y Francesco Passaro. El primero de ellos le ganó 7-6(9) y 6-1 al brasilero Thiago Seyboth Wild, mientras que el segundo derrotó 5-7, 6-4 y 6-2 a su compatriota Marco Cecchinato, quien supo llegar a las semifinales de Roland Garros en el 2018 y que además conquistó el Argentina Open en 2019.

Gran presencia argentina en el cuadro principal

Luego del triunfo de Midón, se confirmó que habrán 12 representantes nacionales en el Argentina Open.

Además de Midón, los otros que disputarán el cuadro principal serán Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Francisco Comesaña, Facundo Díaz Acosta, Federico Coria, Román Andrés Burruchaga y Alex Barrena.

El principal preclasificado será justamente Francisco Cerúndolo, quien buscará sacarse la espina luego de las derrotas en las finales de 2021 y 2025, ante su compatriota Diego Schwartzman y el brasilero Joao Fonseca, respectivamente.

Los partidos correspondientes a la primera ronda del Argentina Open comenzarán a disputarse este lunes.