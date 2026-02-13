Condenaron a "Marianito" por el robo de una bicicleta

Según consta en la causa, el damnificado, José Hugo Ocampo, dejó estacionada su bicicleta en el garaje del edificio —marca ARMOR, rodado 29, de 21 velocidades, con detalles en rojo y blanco y cintas naranjas en ambas ruedas— y luego cerró el portón antes de subir a su departamento. Aproximadamente una hora después, al regresar al garaje, constató que el rodado ya no se encontraba y que el portón estaba semiabierto.

Ante la situación, Ocampo se dirigió a una peluquería ubicada en la esquina de calles Juan Jufré y Catamarca, donde trabaja su hijo, Nahuel Ocampo, para consultarle si había utilizado la bicicleta, lo que fue descartado. En el lugar, un hombre manifestó haber visto a un sujeto con el rostro cubierto con una remera, circulando en bicicleta por calle Juan Jufré en dirección a Mendoza, y señaló que podría tratarse de un conocido como “Marianito”.