Condenaron a "Marianito" por el robo de una bicicleta

El sujeto ingresó a una consorcio de donde sacó el rodado.

La investigación permitió esclarecer el hecho ocurrido el pasado 6 de febrero de 2026, alrededor de las 16 h, en un consorcio ubicado en calle Catamarca en Capital. Por el hecho, "Marianito" deberá cumplir una condena efectiva por reincidencia, de tres meses en el penal.

Según consta en la causa, el damnificado, José Hugo Ocampo, dejó estacionada su bicicleta en el garaje del edificio —marca ARMOR, rodado 29, de 21 velocidades, con detalles en rojo y blanco y cintas naranjas en ambas ruedas— y luego cerró el portón antes de subir a su departamento. Aproximadamente una hora después, al regresar al garaje, constató que el rodado ya no se encontraba y que el portón estaba semiabierto.

Ante la situación, Ocampo se dirigió a una peluquería ubicada en la esquina de calles Juan Jufré y Catamarca, donde trabaja su hijo, Nahuel Ocampo, para consultarle si había utilizado la bicicleta, lo que fue descartado. En el lugar, un hombre manifestó haber visto a un sujeto con el rostro cubierto con una remera, circulando en bicicleta por calle Juan Jufré en dirección a Mendoza, y señaló que podría tratarse de un conocido como “Marianito”.

El denunciante comenzó entonces a consultar a vecinos de la zona, quienes le indicaron que el apodado sería Mariano Sebastián Zavala Valles, conocido en el ambiente delictivo y domiciliado en calle Julio A. Roca 935, en Capital. Asimismo, un vecino del consorcio le envió por WhatsApp un video de las cámaras de seguridad del día del hecho.

En las imágenes, de 2 minutos y 39 segundos de duración, se observa a un hombre con una remera naranja cubriéndole la cabeza, pantalón corto negro y zapatillas negras, llevándose la bicicleta. También se advirtieron varios tatuajes en el dorso y los brazos del autor, elementos que resultaron clave para su identificación.

Con las pruebas reunidas, la Justicia resolvió condenar a Zavala Valles a tres meses de prisión efectiva por el delito de hurto simple y declaró su reincidencia.

