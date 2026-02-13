Milei quiere que los proyectos con media sanción sean aprobados antes de marzo

image

Inicialmente se barajó citar comisiones durante los feriados de carnaval, pero la idea fue descartada por la necesidad de contar también con los socios parlamentarios. En ese marco, se pretende citar a el plenario de comisiones para el miércoles 18 de febrero y, si hay dictamen, pasar rápidamente al recinto.

Por su parte, Menem ya giró a la Cámara alta las iniciativas vinculadas a la modernización laboral y a la baja en la edad de imputabilidad. A su vez, el Gobierno pretende sumar un proyecto para consagrar una nueva Ley de Financiamiento Universitario.

El decreto que contempla la determinación será firmado en la noche de este viernes y se publicará en el Boletín Oficial el próximo lunes, según consignó Noticias Argentinas. "La idea de la ley es hacerla implementable", señaló una fuente parlamentaria sobre la iniciativa.

Cabe resaltar que el oficialismo tuvo una semana de gran éxito a nivel legislativo. En primer lugar la reforma laboral tuvo media sanción en el Senado con 42 votos a favor y 30 en la madrugada del jueves. El mismo día, pero por la tarde, cosechó en Diputados 149 voluntades para el régimen penal juvenil y 203 para el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea.