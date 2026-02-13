Luego de una semana triunfante en el Congreso, el oficialismo quiere volver a pisar el acelerador para sancionar antes del 1° de marzo la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, con el objetivo de que los temas sean una parte central del discurso que dará Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.
Milei quiere que los proyectos con media sanción sean aprobados antes de marzo
