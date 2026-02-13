"
Milei quiere que los proyectos con media sanción sean aprobados antes de marzo

El oficialismo busca que la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo del Mercosur con la UE se conviertan en ley para fin de mes con el objetivo de que Milei las incluya en el discurso de apertura de sesiones.

Luego de una semana triunfante en el Congreso, el oficialismo quiere volver a pisar el acelerador para sancionar antes del 1° de marzo la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, con el objetivo de que los temas sean una parte central del discurso que dará Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.

El apuro parte de la base de considerar que las leyes contarán con una mayor difusión e impacto político en el caso de que el jefe de Estado las mencione en el discurso de apertura, en el que históricamente los gobernantes informan al Congreso sobre las medidas más importantes del último año.

El proyecto de reforma laboral fue remitido por la vicepresidenta Victoria Villarruel al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con la intención de acelerar el tratamiento. El bloque de La Libertad Avanza pretende convocar al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para emitir dictamen lo antes posible e iniciar el debate antes del cierre de las extraordinarias, fijado en el 28 de febrero.

Inicialmente se barajó citar comisiones durante los feriados de carnaval, pero la idea fue descartada por la necesidad de contar también con los socios parlamentarios. En ese marco, se pretende citar a el plenario de comisiones para el miércoles 18 de febrero y, si hay dictamen, pasar rápidamente al recinto.

Por su parte, Menem ya giró a la Cámara alta las iniciativas vinculadas a la modernización laboral y a la baja en la edad de imputabilidad. A su vez, el Gobierno pretende sumar un proyecto para consagrar una nueva Ley de Financiamiento Universitario.

El decreto que contempla la determinación será firmado en la noche de este viernes y se publicará en el Boletín Oficial el próximo lunes, según consignó Noticias Argentinas. "La idea de la ley es hacerla implementable", señaló una fuente parlamentaria sobre la iniciativa.

Cabe resaltar que el oficialismo tuvo una semana de gran éxito a nivel legislativo. En primer lugar la reforma laboral tuvo media sanción en el Senado con 42 votos a favor y 30 en la madrugada del jueves. El mismo día, pero por la tarde, cosechó en Diputados 149 voluntades para el régimen penal juvenil y 203 para el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea.

