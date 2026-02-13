Donald Trump anunció que tiene pensado viajar a Venezuela

"Tenemos una gran relación con la presidenta de Venezuela, estamos trabajando de manera muy cercana. Tenemos a nuestras grandes compañías petroleras yendo a Venezuela, van a sacar el petróleo y venderlo por mucho dinero, y Venezuela va a recibir una gran parte de ese dinero", precisó.

De esta forma, el gobierno estadounidense otorgó el liderazgo de la transición política en Venezuela a Rodríguez y mantiene una supervisión directa sobre su gabinete. De hecho, ambas naciones alcanzaron un acuerdo que permite la reapertura del mercado petrolero venezolano a empresas extranjeras bajo el control de Estados Unidos.

En esa línea, Trump se refirió al papel de las refinerías estadounidenses del Golfo de México, claves para procesar el crudo pesado de Venezuela. "El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él, y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar", detalló, según EFE.

Avances en la reapertura del mercado petrolero venezolano

Esta semana, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, visitó el país caribeño para reunirse con la presidenta encargada. En ese contexto, Washington anunció la emisión de dos licencias generales para cinco multinacionales petroleras con el fin de reanudar plenamente sus actividades en Venezuela, junto con la autorización para que nuevas empresas firmen contratos, siempre bajo supervisión estadounidense.

Conforme a la notificación, de acuerdo a AFP, todas las transacciones que involucren a estas firmas en el ámbito petrolero venezolano quedan permitidas por la administración de Estados Unidos, al igual que los contratos para nuevas inversiones en el sector de petróleo y gas. Chevron, Eni, Repsol, BP y Shell son las compañías beneficiadas por esta medida.