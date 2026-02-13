La NBA se prepara para vivir un fin de semana histórico con la edición 2026 del All Star Game. El evento, que reúne a la élite del baloncesto mundial, llega con una renovación profunda en su estructura, destacando un cambio radical en el formato del partido principal del domingo.
All Star NBA 2026: así quedó la grilla del fin de semana
El All Star Game 2026 de la NBA se disputará est fin de semana en California con un nuevo formato de disputa. El domingo habrá tres equipos en cancha y una final.