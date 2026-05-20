En menos de dos horas, se agotaron las entradas para la final entre River y Belgrano

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El estadio quedará dividido en mitades exactas: Belgrano ocupará la zona sur, con las tribunas Artime y Gasparini, mientras que River se ubicará en la zona norte, en las Willington y Ardiles.

El operativo de seguridad para el partido será de escala mayor. El Ministerio de Seguridad de Córdoba confirmó el despliegue de más de 1.000 efectivos, entre Policía provincial, seguridad privada, Utedyc y personal de Tribuna Segura.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico controlará los peajes de ingreso a la provincia, y habrá doble verificación de entradas y DNI en los accesos al estadio. También se aplicará el derecho de admisión con restricciones para personas registradas como deudores alimentarios. La delegación de River Plate contará con cápsulas especiales de custodia desde su ingreso a la provincia hasta el traslado al estadio.

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Ambos clubes llegaron a la final desde la Zona B del torneo. River finalizó segundo en la fase regular con nueve victorias, dos empates y cinco derrotas —por detrás de Independiente Rivadavia— y en la fase eliminatoria superó por penales a San Lorenzo, venció 2-0 a Gimnasia y derrotó 1-0 a Rosario Central en las semifinales. Belgrano, quinto con 26 puntos, ganó el clásico cordobés ante Talleres en el propio Kempes, eliminó a Unión en cuartos de final y clasificó a la final al vencer por penales a Argentinos Juniors tras un empate agónico.

El árbitro designado para la final es Yael Falcón Pérez, con Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso como asistentes. Leandro Rey Hilfer dirigirá el VAR junto a Salomé Di Iorio. El partido se disputará este domingo desde las 15:30 y será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports.