River recibe a Bragantino para asegurarse un lugar en octavos

FUENTE: Noticias Argentinas
Incluso podría quedar primero con una fecha de anticipación en caso de igualar y que Carabobo no le gane a Blooming de Bolivia como visitante.
Bragantino, por su parte está en una delicada situación y, obtenga el resultado que obtenga, definirá su clasificación la próxima fecha en un mano a mano contra Carabobo.
El gran momento de River no se limita solo a la Copa Sudamericana, ya que el sábado se metió en la final del Torneo Apertura después de ganarle 1-0 a Rosario Central gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio.
Las posibles formaciones y otros detalles del partido
Copa Sudamericana
Grupo H
River (Arg) - Bragantino (Bra)
Estadio: Monumental
Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)
VAR: Christian Ferreyra (Uru)
Hora: 21:30. TV: DSports
River: Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.__IP__
Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.