River recibió un golpe durísimo en la previa de la gran final del Torneo Apertura, en donde aún falta conocer cuál será su rival. En las últimas horas el club confirmó las lesiones de Sebastián Driussi, Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel, tres futbolistas importantes para el esquema de Eduardo Coudet, que quedaron oficialmente descartados para el partido decisivo.
River llega con bajas a la final: se confirmaron las lesiones de Driussi, Moreno y Montiel
Chacho Coudet deberá rearmar el equipo después de perder a tres futbolistas fundamentales en la previa del partido definitivo.