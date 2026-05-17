River llega con bajas a la final: se confirmaron las lesiones de Driussi, Moreno y Montiel

A esa ausencia se suma la de Aníbal Moreno, que también sufrió un esguince del ligamento colateral medial derecho. El volante estará cerca de un mes afuera de las canchas y tampoco podrá estar presente en la final. Su lesión obliga al cuerpo técnico a modificar una zona clave del mediocampo.

Por su parte, Gonzalo Montiel padeció un desgarro en el cuádriceps izquierdo y quedó inmediatamente descartado para el encuentro decisivo. El lateral venía siendo una pieza importante tanto por experiencia como por intensidad y liderazgo dentro del equipo.

Las tres lesiones llegan en el peor momento posible para River Plate, que atraviesa una etapa decisiva de la temporada y ahora deberá afrontar la final con varias modificaciones obligadas. Además del impacto futbolístico, las bajas representan un problema importante desde lo anímico para un plantel que llegaba en levantada.