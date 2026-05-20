Una nena de 2 años cayó desde un piso 11 y murió mientras su padre dormía alcoholizado

El hecho ocurrió el domingo por la tarde, cerca de las 17:10, en un departamento de la calle Los Militares. Según reconstruyó la fiscalía chilena, la nena, identificada como Isidora, había llegado esa mañana al edificio para pasar el día con su padre, Jorge Constanzo, quien tenía un régimen de visitas establecido: podía verla un domingo al mes, entre las 10 y las 18.

Este domingo, el hombre llegó cerca de 50 minutos tarde a buscar a la menor para concretar el encuentro. Luego, ambos almorzaron juntos y regresaron al departamento.

Horas antes de la tragedia Constanzo había participado del cumpleaños de su pareja en el quincho del edificio y luego continuó la celebración en un boliche hasta la madrugada. Los fiscales sostienen que había consumido alcohol y que se quedó dormido junto a su pareja mientras la nena descansaba sola en otra habitación del departamento.

“La acción del imputado fue mucho más que una negligencia”, afirmó el fiscal Jorge Reyes Henríquez durante la audiencia de imputación. Según explicó, la menor estuvo sola entre una hora y media y dos horas en un dormitorio donde la cama estaba pegada a una ventana sin redes de protección.

La caída fue advertida por una vecina que escuchó un fuerte golpe en el sector de estacionamiento del complejo. Cuando llegaron los policías y los equipos de emergencia, intentaron determinar desde qué departamento había caído la nena. Como Isidora no vivía en el edificio, nadie lograba identificarla.

Recién varios minutos después lograron ubicar el departamento del padre. Siempre según la fiscalía, el hombre no reaccionó a los primeros llamados porque seguía dormido. Los investigadores estiman que se enteró de la muerte de su hija alrededor de 40 minutos después de la caída.

Durante la audiencia judicial también se reveló que existía un acuerdo previo en el Tribunal de Familia para instalar medidas de seguridad en el departamento debido a las visitas de la menor. Sin embargo, la querella impulsada por la madre, Gloria Ortiz, sostiene que las protecciones solo habían sido colocadas en el balcón y no en otras ventanas del inmueble.

El padre fue imputado por homicidio por omisión y permanece con internación provisoria en Santiago 1 mientras la Justicia define si quedará en prisión preventiva. La defensa, en tanto, pidió medidas menos gravosas, como firma mensual y arraigo nacional.

El dolor de la mamá de Isidora: “Era extremadamente querida”

La mamá de Isidora habló públicamente después de la tragedia y aseguró que la familia atraviesa horas de profundo dolor.

“Como familia estamos tremendamente consternados por la muerte de mi hija”, expresó Gloria Ortiz en declaraciones a Radio Bío Bío. Además, sostuvo que espera que la investigación permita esclarecer lo ocurrido y apuntó a una presunta negligencia durante el cuidado de la menor.

“Hasta el momento, ellos tienen que tomar el caso y abordarlo de la manera que es, que es un acto negligente durante el cuidado personal de mi hija”, afirmó.

La mujer contó que la noticia le resultó imposible de creer en un primer momento. “Se acercaba la hora de la llegada de la Isidora y ese mensaje nunca llegó”, recordó.

Tras recibir el llamado de Carabineros, Gloria intentó comunicarse con el padre de la menor y también con familiares de él para confirmar lo ocurrido. Finalmente, fue la hermana del hombre quien le informó que la tragedia era real.

La mamá de Isidora también habló del cariño que recibía la nena en su entorno cotidiano. “He recibido mucho apoyo de donde trabajo, del jardín donde asistía la Isidora, que era tremendamente querida”, dijo.

“Ahora toca esperar para poder tener a mi hija y despedirla de la mejor manera posible junto a toda su familia”, concluyó.