Se desató un incendio en una casa de Capital y hubo importantes pérdidas

Con el correr de los minutos, el incendio tomó distintos sectores de la casa y provocó importantes daños materiales, especialmente en dormitorios y ambientes internos. La situación obligó a una intervención urgente de varias dotaciones de Bomberos, que trabajaron intensamente para contener el foco ígneo y evitar que se propagara hacia propiedades vecinas.

Según se observó durante el operativo, entre siete y ocho bomberos ingresaron al interior de la vivienda para combatir las llamas desde distintos puntos. En un primer momento, el ataque al fuego se realizó desde uno de los laterales de la propiedad, aunque luego debieron modificar la estrategia debido al comportamiento cambiante del incendio dentro de la estructura.

La Policía también desplegó un operativo preventivo en la zona. Hubo cortes de tránsito y restricciones momentáneas para permitir el ingreso de las movilidades de emergencia y facilitar el trabajo de los rescatistas. Vecinos del sector salieron de sus casas alarmados por la situación y permanecieron observando el procedimiento mientras continuaban las tareas de control.

A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas heridas ni intoxicadas. Sin embargo, el episodio dejó una dolorosa pérdida para la familia afectada: las mascotas que se encontraban dentro de la vivienda murieron producto del humo y el avance del fuego.

Después de varios minutos de intenso trabajo, los equipos lograron controlar las llamas y evitar daños mayores. Ahora, las autoridades buscarán establecer oficialmente cómo se originó el incendio y evaluar el alcance total de las pérdidas materiales dentro de la propiedad.