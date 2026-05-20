Más presion para Adorni: Bullrich adelantó su declaración patrimonial

La decisión de Bullrich también tomó relevancia porque semanas atrás había pedido públicamente que el jefe de Gabinete transparentara su situación patrimonial lo antes posible. Ahora, con su propia presentación anticipada, quedó expuesta una diferencia de tiempos dentro del oficialismo frente a un tema sensible para el Gobierno nacional.

Según trascendió en ámbitos oficiales, el entorno de Adorni sostiene que la declaración será presentada antes del vencimiento y aseguran que parte de la demora está vinculada al avance de la investigación judicial en Comodoro Py.

La causa busca establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados y distintas operaciones económicas detectadas durante los últimos meses. Entre los puntos que deberán ser explicados figuran remodelaciones inmobiliarias, movimientos financieros y fondos vinculados a herencias familiares y préstamos personales.

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En paralelo, la situación también alcanzó a Francisco Adorni, hermano del funcionario nacional, quien recientemente corrigió su declaración jurada luego de que se abriera otra investigación por presuntas inconsistencias patrimoniales.

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El expediente judicial es impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita y cuenta con medidas de prueba vinculadas al levantamiento del secreto fiscal y bancario, además del análisis de movimientos financieros y créditos hipotecarios.

Mientras tanto, dentro del oficialismo reconocen preocupación por el impacto político y mediático que podría generar la futura publicación de la declaración jurada de Adorni, un documento que será clave para el avance de la investigación.