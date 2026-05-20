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Más presion para Adorni: Bullrich adelantó su declaración patrimonial

La ministra presentó su declaración jurada más de un mes antes del vencimiento oficial. El movimiento ocurrió en medio de la causa judicial que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y mientras el funcionario aún no actualiza sus datos patrimoniales.

En medio de la investigación judicial que rodea a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, Patricia Bullrich presentó de manera anticipada su declaración jurada patrimonial correspondiente al período 2025 y quedó como una de las primeras figuras de alto rango del oficialismo en cumplir con ese trámite.

La presentación fue realizada el martes 19 de mayo mediante el sistema de ARCA y luego ingresó formalmente al Senado al día siguiente, cuando todavía faltaban más de 40 días para el vencimiento oficial previsto para el 30 de junio.

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El movimiento político y administrativo ocurrió mientras crece la expectativa alrededor de la situación patrimonial de Adorni, quien todavía no presentó su actualización ante la Oficina Anticorrupción y permanece bajo análisis judicial en una causa que intenta determinar el origen de distintos movimientos económicos y patrimoniales.

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La decisión de Bullrich también tomó relevancia porque semanas atrás había pedido públicamente que el jefe de Gabinete transparentara su situación patrimonial lo antes posible. Ahora, con su propia presentación anticipada, quedó expuesta una diferencia de tiempos dentro del oficialismo frente a un tema sensible para el Gobierno nacional.

Según trascendió en ámbitos oficiales, el entorno de Adorni sostiene que la declaración será presentada antes del vencimiento y aseguran que parte de la demora está vinculada al avance de la investigación judicial en Comodoro Py.

La causa busca establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados y distintas operaciones económicas detectadas durante los últimos meses. Entre los puntos que deberán ser explicados figuran remodelaciones inmobiliarias, movimientos financieros y fondos vinculados a herencias familiares y préstamos personales.

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En paralelo, la situación también alcanzó a Francisco Adorni, hermano del funcionario nacional, quien recientemente corrigió su declaración jurada luego de que se abriera otra investigación por presuntas inconsistencias patrimoniales.

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El expediente judicial es impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita y cuenta con medidas de prueba vinculadas al levantamiento del secreto fiscal y bancario, además del análisis de movimientos financieros y créditos hipotecarios.

Mientras tanto, dentro del oficialismo reconocen preocupación por el impacto político y mediático que podría generar la futura publicación de la declaración jurada de Adorni, un documento que será clave para el avance de la investigación.

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