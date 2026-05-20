El Aston Villa del "Dibu" venció al Friburgo y es el campeón de la Europa League

El conjunto alemán logró equilibrar el desarrollo con el correr de los minutos y generó sus primeras ocasiones con un remate de volea de Nicolas Höfler que pasó muy cerca del palo izquierdo y un disparo de Johan Manzambi que controló sin inconvenientes Emiliano Martínez.

La superioridad de Aston Villa se tradujo en el marcador a los 41 minutos del primer tiempo. Tras una jugada preparada en un córner corto entre Lucas Digne y Rogers, el delantero envió un centro al segundo palo y Tielemans apareció sin marca para conectar un remate potente que significó el 1 a 0.

Antes del descanso, el equipo de Birmingham amplió la ventaja con una definición de alta calidad de Buendía. El argentino recibió un pase de John McGinn y sacó un zurdazo con rosca que se clavó en el ángulo superior derecho del arco alemán.

En el complemento, Aston Villa cedió la posesión y apostó al contragolpe, aunque siguió generando las ocasiones más claras. Buendía estuvo cerca de marcar nuevamente y poco después Ollie Watkins no logró empujar una pelota debajo del arco.

El tercer gol llegó antes del cuarto de hora del segundo tiempo, cuando Digne combinó con Buendía por la izquierda y el argentino, tras enganchar ante Lukas Kübler, envió un preciso buscapié que Rogers anticipó a Philipp Lienhart para sellar el 3 a 0 definitivo.

Friburgo nunca encontró respuestas y Aston Villa incluso pudo ampliar la diferencia, pero un remate de Amadou Onana se estrelló en el poste.