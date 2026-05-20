La Conmebol publicó los audios del VAR de Boca vs. Cruzeiro

Embed - CONMEBOL LIBERTADORES | REVISIÓN VAR | BOCA JUNIORS VS CRUZEIRO | MINUTO 88

La otra jugada que generó una gran polémica se dio sobre el final del encuentro, cuando todo Boca reclamó una mano dentro del área del mediocampista argentino del Cruzeiro, Lucas Romero, aunque el árbitro ni siquiera fue llamado para revisar dicha jugada.

Según lo difundido por el ente madre del fútbol sudamericano, la mano de Romero no era sancionable porque "está en posición natural" e incluso se remarca que quería "quitar su brazo".

"La situación del área, todo chequeado. La posición de la mano está en posición natural", se aclara.

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Con este empate Boca se complicó aún más en la Copa Libertadores, ya que podría terminar la fecha en la tercera posición del Grupo D y llegaría a su última presentación con la obligación de ganarle a Universidad Católica de Chile.