El Millonario sacó pecho ante Central y jugará la final del Apertura

Ahora, el Millonario esperará por el ganador del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba para disputar la final del campeonato el próximo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes.

River tomó rápidamente el control del partido desde la posesión y la presión alta, aunque la semifinal estuvo atravesada por la fricción y las interrupciones constantes.

La primera mala noticia para el local llegó apenas a los 10 minutos, cuando Sebastián Driussi sufrió una fuerte infracción y debió abandonar la cancha entre lágrimas, dejando preocupación en todo el cuerpo técnico por la posible gravedad de la lesión.

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Pese al golpe anímico, el equipo de Núñez siguió dominando territorialmente y encontró una gran oportunidad cerca de la media hora. Tras la intervención del VAR, Nicolás Ramírez sancionó penal por un codazo de Gastón Ávila sobre Lucas Martínez Quarta.

Sin embargo, River no pudo aprovecharlo: Jeremías Ledesma le adivinó la ejecución a Gonzalo Montiel y sostuvo el cero para Rosario Central. Aun así, el Canalla también tuvo sus momentos. Ángel Di María fue el más peligroso de la visita y generó varias aproximaciones que inquietaron al Monumental.

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En el complemento, Central salió con otra actitud y estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Pol Fernández que terminó pegando en el palo tras una floja respuesta de Santiago Beltrán. Pero cuando el partido parecía abrirse para ambos, River golpeó desde los doce pasos.

Joaquín Freitas quedó mano a mano tras un error defensivo y fue derribado por Ledesma dentro del área. Esta vez, Facundo Colidio tomó la responsabilidad y no falló: definió con precisión para poner el 1-0 que terminaría siendo decisivo.

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River aguantó y selló la clasificación

Después del gol, Rosario Central adelantó líneas y fue con todo en busca del empate. El equipo rosarino llegó a estrellar otra pelota en el palo y llevó incertidumbre hasta los minutos finales.

River, por momentos incómodo y exigido, resistió con oficio y terminó celebrando una clasificación muy trabajada ante un rival que nunca dejó de pelear. Con este triunfo, el Millonario quedó a un paso de sumar un nuevo título local y ya piensa en la gran final del Apertura.