Con una muralla en el arco, River pasó a semifinales del Torneo Apertura

Marcos Acuña lanzó un pase largo para Facundo Colidio, que encaró por la izquierda, dejó en el camino a su marcador con un sombrero y asistió a Sebastián Driussi. El delantero controló dentro del área y definió de zurda. La pelota pegó en el palo antes de meterse en el arco defendido por Nelson Insfrán.

Embed - DRIUSSI HIZO UN GOLAZO Y PUSO EL 1-0 DE RIVER ANTE GIMNASIA

El gol le dio tranquilidad a River, que manejó la ventaja ante un Gimnasia que nunca logró incomodar seriamente. En el complemento, el local terminó de liquidar la historia con otra acción destacada, esta vez protagonizada por Lucas Martínez Quarta.

El defensor arrancó desde su propio campo con pelota dominada, avanzó varios metros y abrió el juego hacia la derecha para Joaquín Freitas. El juvenil envió el centro y el propio Martínez Quarta, que siguió la jugada hasta el área, conectó de cabeza ante la mala salida de Insfrán para marcar el 2-0.

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El zaguero celebró besándose el escudo frente a los hinchas riverplatenses.

Más allá del triunfo, River terminó la noche con preocupación por dos futbolistas importantes. Antes del inicio del encuentro, Gonzalo Montiel sufrió una contractura en el isquiotibial izquierdo durante la entrada en calor y debió ser reemplazado por Fabricio Bustos.

Luego, en pleno partido, Marcos Acuña pidió el cambio por una molestia muscular y salió reemplazado por Matías Viña, situación que encendió las alarmas pensando en la selección argentina a pocas semanas del Mundial.

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Gimnasia, que llegaba con una racha de siete triunfos consecutivos desde la llegada de Ariel Pereyra como entrenador interino, intentó reaccionar en el segundo tiempo, aunque le faltó profundidad para cambiar la historia.

El arquero Santiago Beltrán respondió cuando fue exigido y el palo evitó el descuento del Lobo sobre el final del partido. La derrota además cortó el invicto perfecto de Pereyra, que había ganado los siete encuentros que dirigió desde su llegada al banco del conjunto platense.

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Durante el encuentro también hubo un cruce verbal entre Eduardo Coudet y Nacho Fernández a un costado del campo de juego, aunque la situación no pasó a mayores. River venía de eliminar a San Lorenzo en una serie dramática definida por penales, pero esta vez mostró una imagen mucho más firme y controló el trámite de principio a fin.

Ahora, el Millonario irá por un lugar en la final cuando reciba a Rosario Central en el Monumental. El Canalla llegó a semifinales tras vencer 2-1 a Racing en el alargue.