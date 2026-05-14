Otamendi le avisó a Benfica que no renovará y River lo espera

El próximo sábado, en la visita a Estoril por la última fecha de la Primeira Liga, Otamendi tendrá su despedida en el conjunto lisboeta. Dentro de la cancha, ya que es un pilar para José Mourinho. Eso sí, será un adiós lejos de su gente, ya que no volverá a pisar el Estadio da Luz que partido a partido coreó su nombre.

Aunque no le faltarán pretendientes, esta decisión le allana el camino al Millonario, que tiempo atrás le acercó una propuesta formal y reconoció tener avanzada su llegada. Como está por quedar libre, la dirigencia de Stefano Di Carlo no deberá desembolsar una cifra importante para comprarlo, sino que se hará cargo únicamente de su contrato.

En Benfica hicieron todo lo posible por retenerlo. Desde el presidente Rui Costa hasta el técnico Mourinho, quien se expresó semanas atrás sobre el futuro del General. "Hay personas que tienen el derecho, entre comillas, de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol. Y Otamendi es uno de ellos", aseguró. Y remarcó: "Será por decisión suya que regrese a Argentina y a River Plate o continúe en el Benfica. Todo está en sus manos".