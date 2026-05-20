Este miércoles marca el inicio de una de las instancias judiciales más esperadas en la provincia: el juicio por la muerte de Lucía Rubiño. Sin embargo, el debate se desarrollará bajo un hermetismo total. Según determinó la Justicia, no habrá acceso a cámaras, periodistas ni público general durante todo el proceso.
Caso Lucía Rubiño: comienza el juicio a puertas cerradas y sin acceso a la prensa
Por tratarse de un imputado que era menor al momento del hecho, rigen estrictas normas de confidencialidad que impiden el ingreso de público y medios de comunicación.