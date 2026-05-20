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Caso Lucía Rubiño: comienza el juicio a puertas cerradas y sin acceso a la prensa

Por tratarse de un imputado que era menor al momento del hecho, rigen estrictas normas de confidencialidad que impiden el ingreso de público y medios de comunicación.

Este miércoles marca el inicio de una de las instancias judiciales más esperadas en la provincia: el juicio por la muerte de Lucía Rubiño. Sin embargo, el debate se desarrollará bajo un hermetismo total. Según determinó la Justicia, no habrá acceso a cámaras, periodistas ni público general durante todo el proceso.

La decisión de realizar el juicio a puertas cerradas se fundamenta en las reglas del Sistema Penal Juvenil. El acusado, identificado como N.M., era menor de edad cuando ocurrió la tragedia el 15 de octubre de 2023. Normas nacionales e internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061, obligan a proteger la privacidad de los adolescentes en conflicto con la ley penal para evitar su estigmatización.

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El joven llega a esta instancia bajo la calificación de homicidio con dolo eventual. La fiscal Liliana Marinero sostiene que el acusado actuó con desprecio por las consecuencias de su conducta al volante durante una presunta picada ilegal. Por su parte, la defensa, ejercida por el abogado Nasser Uzair, buscará una imputación menos severa.

Un detalle particular de este sistema es que la familia de Lucía no podrá participar como querellante. A diferencia de la justicia ordinaria, el régimen especial para menores no contempla esta figura, por lo que el impulso de la causa recae exclusivamente en el Ministerio Público Fiscal.

Protección de datos

El fundamento de la reserva judicial busca resguardar el futuro del acusado, prohibiendo la difusión de datos o imágenes que permitan su identificación. Pese a la enorme conmoción social que generó el caso en San Juan, el tribunal mantendrá la restricción de acceso hasta que se dicte la sentencia, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes para menores.

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