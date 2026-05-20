Caso Lucía Rubiño: comienza el juicio a puertas cerradas y sin acceso a la prensa

El joven llega a esta instancia bajo la calificación de homicidio con dolo eventual. La fiscal Liliana Marinero sostiene que el acusado actuó con desprecio por las consecuencias de su conducta al volante durante una presunta picada ilegal. Por su parte, la defensa, ejercida por el abogado Nasser Uzair, buscará una imputación menos severa.

Un detalle particular de este sistema es que la familia de Lucía no podrá participar como querellante. A diferencia de la justicia ordinaria, el régimen especial para menores no contempla esta figura, por lo que el impulso de la causa recae exclusivamente en el Ministerio Público Fiscal.

Protección de datos

El fundamento de la reserva judicial busca resguardar el futuro del acusado, prohibiendo la difusión de datos o imágenes que permitan su identificación. Pese a la enorme conmoción social que generó el caso en San Juan, el tribunal mantendrá la restricción de acceso hasta que se dicte la sentencia, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes para menores.