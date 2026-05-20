Argentina y EEUU acuerdan cooperación para reforzar la vigilancia del Mar Argentino

Se hizo a través de una Carta de Intención formalizada entre el almirante Juan Carlos Romay, de parte de la Argentina, y el contraalmirante Carlos Sardiello, por Estados Unidos.
Recientemente, el propio Romay había reclamado inversión y equipamiento, en pos de proteger los mares y combatir la pesca ilegal. El convenio incluye tecnología, entrenamiento especializado y sistemas de vigilancia, además de proveer drones y dos aviones.
Se trata de dos aeronaves Textron B-360ER MPA a estrenar, las cuales cuentan con una configuración específica para tareas de vigilancia marítima.
"La asociación comienza con la entrega de una cámara especializada a bordo de una aeronave dedicada a patrullar la zona marítima argentina. Este programa se expandirá durante los próximos cinco años con equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas", expresó la embajada del país norteamericano.