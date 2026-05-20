San Juan 8
Argentina y EEUU acuerdan cooperación para reforzar la vigilancia del Mar Argentino

La alianza estratégica incluye dos aviones, drones, entrenamiento de élite y sistemas de monitoreo.

El Gobierno llegó a un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos para fortalecer la vigilancia y el monitoreo del Mar Argentino.

El convenio fue oficializado entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur, bajo la denominación "Programa de Protección de Bienes Comunes Globales", y se planteó por los próximos cinco años.

Se hizo a través de una Carta de Intención formalizada entre el almirante Juan Carlos Romay, de parte de la Argentina, y el contraalmirante Carlos Sardiello, por Estados Unidos.

Recientemente, el propio Romay había reclamado inversión y equipamiento, en pos de proteger los mares y combatir la pesca ilegal. El convenio incluye tecnología, entrenamiento especializado y sistemas de vigilancia, además de proveer drones y dos aviones.

Se trata de dos aeronaves Textron B-360ER MPA a estrenar, las cuales cuentan con una configuración específica para tareas de vigilancia marítima.

"La asociación comienza con la entrega de una cámara especializada a bordo de una aeronave dedicada a patrullar la zona marítima argentina. Este programa se expandirá durante los próximos cinco años con equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas", expresó la embajada del país norteamericano.

