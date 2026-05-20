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¡Imperdible! Receta de alfajores de chocolate y naranja

El aroma intenso a chocolate y el frescor cítrico de la naranja se fusionan en una receta casera ideal para quienes buscan un dulce fácil de preparar.

Hay algo casi mágico en morder un alfajor y sentir el contraste entre el chocolate suave y el dulzor vibrante de la naranja. Es un sabor que, para muchos, remite a meriendas de la infancia, a tardes frescas o a ese antojo goloso que aparece de golpe. La combinación de chocolate y naranja transforma un clásico argentino en una sorpresa fresca y adictiva.

En Argentina, los alfajores de chocolate y naranja suelen aparecer en confiterías, ferias artesanales o como regalo casero. Son ideales para compartir en reuniones, para acompañar el mate, o como postre rápido en familia. Su preparación es sencilla y el resultado siempre conquista.

Receta de alfajores de chocolate y naranja

Estos alfajores consisten en dos tapas suaves con cacao, rellenas de mermelada de naranja y bañadas en chocolate. El equilibrio entre el amargor del cacao y la acidez dulce de la naranja crea una experiencia irresistible.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 200 gr de harina 0000
  • 50 gr de cacao amargo en polvo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 100 gr de manteca a temperatura ambiente
  • 100 gr de azúcar
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de ralladura de naranja
  • 2 cucharadas de jugo de naranja
  • 300 gr de mermelada de naranja
  • 200 gr de chocolate semiamargo para baño

Cómo hacer alfajores de chocolate y naranja, paso a paso

  • Precalentar el horno a 180°C. Forrar una placa con papel manteca.
  • Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave.
  • Agregar el huevo, la ralladura y el jugo de naranja, integrando bien.
  • Tamizar la harina, el cacao y el polvo de hornear. Incorporar a la mezcla anterior, formando una masa blanda.
  • Llevar la masa a la heladera por 20 minutos para facilitar el estirado.
  • Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta 5 mm de espesor. Cortar discos de 4 a 5 cm.
  • Colocar los discos en la placa y hornear durante 8 a 10 minutos. No sobrecocinar: deben quedar suaves.
  • Dejar enfriar completamente antes de armar.
  • Untar una tapa con mermelada de naranja y tapar con otra, formando el alfajor.
  • Derretir el chocolate a baño maría y bañar los alfajores. Dejar secar sobre papel manteca.
  • Consejo clave: para realzar el sabor, dejar los alfajores reposar 1 día en recipiente hermético.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 alfajores.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 32 gr
  • Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

FUENTE: Infobae

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