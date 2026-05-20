Hay algo casi mágico en morder un alfajor y sentir el contraste entre el chocolate suave y el dulzor vibrante de la naranja. Es un sabor que, para muchos, remite a meriendas de la infancia, a tardes frescas o a ese antojo goloso que aparece de golpe. La combinación de chocolate y naranja transforma un clásico argentino en una sorpresa fresca y adictiva.
¡Imperdible! Receta de alfajores de chocolate y naranja
El aroma intenso a chocolate y el frescor cítrico de la naranja se fusionan en una receta casera ideal para quienes buscan un dulce fácil de preparar.