¡Imperdible! Receta de alfajores de chocolate y naranja

En Argentina, los alfajores de chocolate y naranja suelen aparecer en confiterías, ferias artesanales o como regalo casero. Son ideales para compartir en reuniones, para acompañar el mate, o como postre rápido en familia. Su preparación es sencilla y el resultado siempre conquista.

Receta de alfajores de chocolate y naranja

Estos alfajores consisten en dos tapas suaves con cacao, rellenas de mermelada de naranja y bañadas en chocolate. El equilibrio entre el amargor del cacao y la acidez dulce de la naranja crea una experiencia irresistible.