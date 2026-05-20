Este jueves será la audiencia de formalización para los detenidos por el robo y abuso

Este martes se realizó un paso fundamental con la entrevista videograbada a la menor. Según trascendió, el testimonio de la víctima fue contundente: brindó detalles precisos sobre el ataque sufrido y señaló al culpable, lo que complica seriamente la situación de los detenidos.

En la causa hay tres adultos a disposición de la UFI y un cuarto implicado, menor de edad, que se encuentra bajo la órbita de la jueza de Menores, Julia Camus.

Ladrón Concepción

La situación de los imputados

Tras el avance de las pericias, las imputaciones se perfilan de la siguiente manera:

Vila: Es el principal señalado como el presunto agresor sexual de la adolescente.

Narváez: Quedaría vinculado por participación primaria en el abuso, ya que habría estado en el lugar sin intervenir para detener el ataque, además del delito de robo.

Tello: Su situación sería distinta, quedando vinculado presuntamente al delito de encubrimiento.

El menor de edad: Hermano de Tello, habría sido señalado con participación primaria en el abuso y el robo, aunque su proceso corre por la vía de la justicia de menores.

La audiencia del jueves será clave para determinar las medidas cautelares y el tiempo de investigación que solicitará el Ministerio Público Fiscal para los tres mayores involucrados en el aberrante episodio que conmocionó a los vecinos de Concepción.