En imágenes: lo mejor de la premiación de la 41° Vuelta a San Juan

La 41° edición de la Vuelta a San Juan llegó a su fin y, tras el esfuerzo en la ruta, llegó el momento del reconocimiento. En una ceremonia cargada de emoción y bajo un imponente marco de público que aguardó hasta el último minuto, se llevó a cabo la entrega de premios a los grandes ganadores de la máxima cita del ciclismo nacional.