En las imágenes se advierte cómo las ráfagas levantan densas nubes de polvo y tierra, dejando sectores de la traza con escasa visibilidad para los automovilistas. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viento sopla con intensidades de entre 42 y 50 km/h.

Frente a este panorama y para prevenir siniestros viales, desde el organismo recomiendan directamente no circular por ese tramo de la ruta durante estas horas hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y se normalice la visibilidad.