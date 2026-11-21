El fuerte viento Zonda que azota a San Juan durante la tarde de este sábado 21 de noviembre ya provoca serias complicaciones en la circulación vehicular. Así quedó reflejado en un video enviado desde Vialidad Nacional, donde se observa el impacto del fenómeno sobre la Ruta Nacional 40, específicamente en la zona Norte.
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Escasa visibilidad en la RN 40 Norte por el fuerte viento Zonda
mágenes difundidas por Vialidad Nacional muestran la compleja situación que se registra en la Ruta Nacional 40, en la zona Norte de San Juan, debido a las fuertes ráfagas de viento Zonda.