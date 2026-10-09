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El Senior masculino partió desde San Juan con destino al Mundial 2026

Autoridades del Gobierno acompañaron a la gran delegación argentina que debutará el próximo lunes 12 de octubre en Asunción ante Francia a las 17:45 horas.

La Selección Argentina Senior masculino emprendió el viaje con destino a la Copa Mundial 2026 en Asunción, Paraguay. El seleccionado de hockey sobre patines partió este viernes 02 octubre 2026 desde el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento en 9 de Julio, San Juan.

Entre los familiares y medios de comunicación presentes hubo autoridades del Gobierno de San Juan. Fue el caso del secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; y presidente de Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone. Ambos recibieron por parte del plantel una camiseta titular re regalo. También estuvo el presidente de Federación Sanjuanina de Patín, Roberto Roldán.

La delegación, que incluye jugadores y cuerpo técnico, viajó en el vuelo comercial AR 1445 de Aerolíneas Argentinas, que partió a las 10:25 y arribó con éxito a las 11:44 horas a Aeroparque, Buenos Aires. Entre los pasajeros también estuvo las delegaciones de Italia y Angola.

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El segundo vuelo, con destino a Asunción, será este mismo jueves, con salida a las 18:20 horas. El arribo estimado a Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la capital paraguaya será a las 20:15 horas. La prueba oficial de pista será entre el sábado 10 y domingo 11, con horario a confirmar.

El debut mundialista para la Selección será el lunes 12 octubre, con Francia a las 17:45 horas. El segundo juego será el martes 13 ante Angola (20:00); y el tercero frente a Chile el miércoles 14 (20:00). Vale aclarar que el horario de Paraguay es el mismo de Argentina.

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