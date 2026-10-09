La Selección Argentina Senior masculino emprendió el viaje con destino a la Copa Mundial 2026 en Asunción, Paraguay. El seleccionado de hockey sobre patines partió este viernes 02 octubre 2026 desde el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento en 9 de Julio, San Juan.
El Senior masculino partió desde San Juan con destino al Mundial 2026
Autoridades del Gobierno acompañaron a la gran delegación argentina que debutará el próximo lunes 12 de octubre en Asunción ante Francia a las 17:45 horas.