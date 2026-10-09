El Senior masculino partió desde San Juan con destino al Mundial 2026

Entre los familiares y medios de comunicación presentes hubo autoridades del Gobierno de San Juan. Fue el caso del secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; y presidente de Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone. Ambos recibieron por parte del plantel una camiseta titular re regalo. También estuvo el presidente de Federación Sanjuanina de Patín, Roberto Roldán.

La delegación, que incluye jugadores y cuerpo técnico, viajó en el vuelo comercial AR 1445 de Aerolíneas Argentinas, que partió a las 10:25 y arribó con éxito a las 11:44 horas a Aeroparque, Buenos Aires. Entre los pasajeros también estuvo las delegaciones de Italia y Angola.