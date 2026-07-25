"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Otamendi

Con Otamendi de titular, River debuta en el Clausura frente a Barracas Central

El Millonario recibirá este sábado a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura. Tras la eliminación en la Copa Argentina, buscará comenzar con una victoria y tendrá el esperado debut de Nicolás Otamendi.

River Plate comenzará este sábado un nuevo desafío en el fútbol argentino cuando reciba a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura. El equipo de Eduardo Coudet intentará dejar atrás la inesperada eliminación en la Copa Argentina y arrancar el campeonato con una victoria ante su gente en el estadio Monumental.

El encuentro se disputará desde las 19:15, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports Premium. En el VAR estará Pablo Echavarría.

Todas las miradas estarán puestas en Nicolás Otamendi, quien tendría su estreno oficial con la camiseta del Millonario. El experimentado defensor aparece como la principal incorporación para un semestre en el que River buscará pelear el campeonato y avanzar en la Copa Sudamericana.

Te puede interesar...

El conjunto de Núñez llega golpeado después de caer 3-1 frente a Aldosivi y despedirse prematuramente de la Copa Argentina, un resultado que generó cuestionamientos y aumentó la presión sobre el inicio del nuevo torneo.

Además del Clausura, River tendrá como gran objetivo la Copa Sudamericana, certamen que ya conquistó en 2014 y que buscará volver a ganar para cerrar el año con un título internacional.

Del otro lado estará un Barracas Central que tampoco tuvo un buen primer semestre. El Guapo quedó fuera de los playoffs del Torneo Apertura y finalizó último en su grupo durante su primera participación en la Copa Sudamericana, por lo que también buscará comenzar el campeonato con una imagen renovada.

Formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré o Joaquín Freitas.

DT: Eduardo Coudet.

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales.

DT: Damián Ayude.

Temas

Te puede interesar