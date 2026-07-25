River Plate comenzará este sábado un nuevo desafío en el fútbol argentino cuando reciba a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura. El equipo de Eduardo Coudet intentará dejar atrás la inesperada eliminación en la Copa Argentina y arrancar el campeonato con una victoria ante su gente en el estadio Monumental.
Con Otamendi de titular, River debuta en el Clausura frente a Barracas Central
El Millonario recibirá este sábado a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura. Tras la eliminación en la Copa Argentina, buscará comenzar con una victoria y tendrá el esperado debut de Nicolás Otamendi.