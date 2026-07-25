Con Otamendi de titular, River debuta en el Clausura frente a Barracas Central

El conjunto de Núñez llega golpeado después de caer 3-1 frente a Aldosivi y despedirse prematuramente de la Copa Argentina, un resultado que generó cuestionamientos y aumentó la presión sobre el inicio del nuevo torneo.

Además del Clausura, River tendrá como gran objetivo la Copa Sudamericana, certamen que ya conquistó en 2014 y que buscará volver a ganar para cerrar el año con un título internacional.

Del otro lado estará un Barracas Central que tampoco tuvo un buen primer semestre. El Guapo quedó fuera de los playoffs del Torneo Apertura y finalizó último en su grupo durante su primera participación en la Copa Sudamericana, por lo que también buscará comenzar el campeonato con una imagen renovada.

Formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré o Joaquín Freitas.

DT: Eduardo Coudet.

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales.

DT: Damián Ayude.