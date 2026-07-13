San Juan vibró con el Motocross Argentino: un espectáculo de primer nivel

El gobernador de la provincia, Marcelo Orrego estuvo presente en el escenario, acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero , el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego y autoridades de la Secretaría de Deporte, encabezadas por el secretario Pablo Tabachnik .

La cita deportiva cumplió con las expectativas tanto en lo organizativo como en el nivel de los competidores, consolidando a la provincia como una plaza fuerte para el deporte motor.