Video: jinetes atacaron a corredores durante una carrera de trail en Río Negro

"Esto jamás lo vi en mi vida y espero no verlo más. En el kilómetro 2 de la ruta de la Doble Apolo, lugareños del sector atacaron violentamente a todos los corredores, sin dejarlos pasar libremente", manifestó.

Además, reclamó que el hecho sea investigado por la Justicia. "No a la violencia. La naturaleza es de todos. Que la Justicia se haga cargo", agregó.

El video del ataque

Las imágenes del episodio provocaron una ola de repudios en las redes sociales. Numerosos usuarios cuestionaron la agresión sufrida por los deportistas y expresaron su preocupación por lo ocurrido.