La tradicional competencia de trail Doble Apolo, disputada este domingo en la zona de Paso Córdoba, en General Roca, provincia de Río Negro, se vio interrumpida por un violento episodio. Un grupo de personas a caballo agredió a los participantes e impidió el normal desarrollo de la prueba.
Video: jinetes atacaron a corredores durante una carrera de trail en Río Negro
El violento episodio ocurrió apenas iniciado el recorrido y quedó registrado por testigos. Los organizadores confirmaron que presentarán una denuncia ante la Justicia.