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Video: jinetes atacaron a corredores durante una carrera de trail en Río Negro

El violento episodio ocurrió apenas iniciado el recorrido y quedó registrado por testigos. Los organizadores confirmaron que presentarán una denuncia ante la Justicia.

La tradicional competencia de trail Doble Apolo, disputada este domingo en la zona de Paso Córdoba, en General Roca, provincia de Río Negro, se vio interrumpida por un violento episodio. Un grupo de personas a caballo agredió a los participantes e impidió el normal desarrollo de la prueba.

Las imágenes del ataque fueron registradas por testigos y comenzaron a difundirse rápidamente en las redes sociales, donde generaron una fuerte repercusión entre corredores, organizadores y vecinos.

El relato de un testigo

Uno de los presentes, que cumplía funciones como camera runner durante la competencia, expresó su preocupación por lo ocurrido a través de sus redes sociales.

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"Esto jamás lo vi en mi vida y espero no verlo más. En el kilómetro 2 de la ruta de la Doble Apolo, lugareños del sector atacaron violentamente a todos los corredores, sin dejarlos pasar libremente", manifestó.

Además, reclamó que el hecho sea investigado por la Justicia. "No a la violencia. La naturaleza es de todos. Que la Justicia se haga cargo", agregó.

El video del ataque

Las imágenes del episodio provocaron una ola de repudios en las redes sociales. Numerosos usuarios cuestionaron la agresión sufrida por los deportistas y expresaron su preocupación por lo ocurrido.

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