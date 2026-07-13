La semifinal ante Inglaterra tiene para Emiliano Martínez un condimento personal que va más allá de lo deportivo. Cuando salte al campo en Atlanta, el Dibu superará a Ubaldo Fillol como el arquero de la Selección Argentina con más partidos disputados en la historia de las Copas del Mundo. Con 13 presencias acumuladas en Qatar 2022 y este Mundial 2026, el marplatense igualó en el partido ante Suiza la marca del histórico arquero campeón en 1978. El próximo paso convertirá ese empate en un récord exclusivo.
El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez en la Selección Argentina ante Inglaterra
El Dibu llega a la semifinal del Mundial 2026 con 13 partidos disputados en Copas del Mundo, igualando a Ubaldo Fillol.