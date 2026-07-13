El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez en la Selección Argentina ante Inglaterra

El camino de Dibu hacia esta marca pasó por superar primero a Sergio Romero, quien entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 llegó a 12 partidos atajando todos los compromisos de esas dos selecciones. Luego igualó al Pato Fillol, cuyas 13 presencias se distribuyen en tres Mundiales: uno en Alemania 1974, siete en Argentina 1978 y cinco en España 1982. Ante Inglaterra, Dibu dejará a ambos atrás.

La lista de arqueros argentinos en citas mundialistas tiene nombres importantes pero ninguno llegó tan lejos. Detrás de Fillol y Martínez aparece el ya mencionado Chiquito Romero con 12, luego Nery Pumpido con 9 entre México 1986 e Italia 1990. Más abajo, Sergio Goycochea y Antonio Roma con 6, y Roberto Abbondanzieri y Daniel Carnevali con 5. En total, 19 arqueros atajaron al menos algunos minutos defendiendo el arco argentino en alguna Copa del Mundo.