"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Dibu Martínez

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez en la Selección Argentina ante Inglaterra

El Dibu llega a la semifinal del Mundial 2026 con 13 partidos disputados en Copas del Mundo, igualando a Ubaldo Fillol.

La semifinal ante Inglaterra tiene para Emiliano Martínez un condimento personal que va más allá de lo deportivo. Cuando salte al campo en Atlanta, el Dibu superará a Ubaldo Fillol como el arquero de la Selección Argentina con más partidos disputados en la historia de las Copas del Mundo. Con 13 presencias acumuladas en Qatar 2022 y este Mundial 2026, el marplatense igualó en el partido ante Suiza la marca del histórico arquero campeón en 1978. El próximo paso convertirá ese empate en un récord exclusivo.

El camino de Dibu hacia esta marca pasó por superar primero a Sergio Romero, quien entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 llegó a 12 partidos atajando todos los compromisos de esas dos selecciones. Luego igualó al Pato Fillol, cuyas 13 presencias se distribuyen en tres Mundiales: uno en Alemania 1974, siete en Argentina 1978 y cinco en España 1982. Ante Inglaterra, Dibu dejará a ambos atrás.

La lista de arqueros argentinos en citas mundialistas tiene nombres importantes pero ninguno llegó tan lejos. Detrás de Fillol y Martínez aparece el ya mencionado Chiquito Romero con 12, luego Nery Pumpido con 9 entre México 1986 e Italia 1990. Más abajo, Sergio Goycochea y Antonio Roma con 6, y Roberto Abbondanzieri y Daniel Carnevali con 5. En total, 19 arqueros atajaron al menos algunos minutos defendiendo el arco argentino en alguna Copa del Mundo.

Te puede interesar...

Dibu llega a esta marca como parte de una discusión que se replica en cada símbolo del fútbol argentino: su lugar en la historia al lado de Fillol y Pumpido, los dos grandes arqueros campeones del mundo. Con Qatar 2022 ya ganado y esta campaña que asegura al menos ocho partidos en el torneo, los números empiezan a hablar solos.

El partido ante Inglaterra también tiene otro significado para el marplatense, ya que vive allí desde pequeño y ahora le tocará enfrentar al país que lo cobijó antes de convertirse en el arquero de la selección más exitosa de la historia reciente argentina.

Temas

Te puede interesar