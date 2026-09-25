En dos horas se agotaron las entradas para el último partido de Messi con la Selección

El esquema de precios confirmado por la AFA para los dos amistosos en el Monumental fue el siguiente: popular a $90.000; Platea Alta Sívori y Centenario a $180.000; Platea Media Sívori y Centenario y Platea Alta San Martín y Belgrano a $320.000; Platea Baja San Martín y Belgrano a $450.000; y Platea Media San Martín y Belgrano a $480.000. A cada valor se añade un costo de servicio.

Los menores de entre 3 y 10 años tuvieron una localidad de popular a $29.000, mientras que los menores de 3 años no pagan entrada. En el caso de las plateas, desde los 3 años se abona el valor completo del sector elegido. Las personas con discapacidad debieron gestionar su ingreso a través de Deportick durante la venta general: no se permitirá el acceso el día del partido a quienes no cuenten con su ticket gestionado y retirado con anticipación.

La adquisición fue estrictamente online. Cada cuenta habilitada pudo comprar un máximo de cuatro entradas generales, límite establecido para reducir la reventa y ampliar el acceso. Dado el alto flujo de usuarios esperado, la organización recomenzó crear o iniciar sesión en la plataforma antes del inicio de la venta para agilizar el ingreso a la fila virtual y tener listos los datos de pago.

Una vez confirmada la compra, el usuario recibió por correo electrónico una fecha y un horario para retirar el ticket físico en un punto determinado, que es el documento requerido para ingresar al estadio el día del partido.

El amistoso frente a Benín, a partir de las 20hs, será el encuentro número 208 de Messi con la camiseta albiceleste. El rosarino acumula 125 goles con la selección, cifra que lo consolida como el máximo artillero de la historia del combinado nacional, e integra una palmarés que incluye el Mundial Qatar 2022, la Copa América 2021 y 2025, y la Finalissima 2022.

Para esa noche la AFA preparó un homenaje que reunirá a los campeones del mundo de Qatar 2022, con un show previo al pitazo inicial. “Si hay que hacer un homenaje a Messi, hay que hacerlo en este momento”, afirmó el entrenador Lionel Scaloni. El técnico también reveló el diálogo que mantuvo con el capitán: “Puse todo de mi parte para intentar convencerlo de que era ahora, que más adelante no sabía qué podía pasar. Él lo entendió y está bueno”.

El video que compartió Messi sobre su despedida en la selección argentina

Días antes del inicio de la venta, el propio Messi anticipó en su cuenta de Instagram los detalles de la indumentaria que usará el 6 de octubre. La camiseta mantiene el celeste y blanco tradicional de la albiceleste, pero incorpora el nombre y el número del capitán en dorado. El video que publicó incluyó el mensaje: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”.

Junto a Messi, ese partido también marcará la despedida de Nicolás Otamendi y, de acuerdo con el contexto de la convocatoria —que no los incluye para los primeros dos amistosos—, posiblemente también la de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

La ventana FIFA completa contempla tres partidos. El primero se disputará el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con entradas a la venta desde el lunes 21 de septiembre también a través de Deportick, desde $90.000 hasta $170.000. Quedan localidades disponibles en Platea Gasparini Baja ($140.000) y Platea Ardiles ($170.000).

Los partidos ante Burkina Faso y Benín, los dos últimos, se jugarán en el Monumental de Núñez. Los encuentros se transmitirán en vivo por Telefe y TyC Sports, y de forma online por las plataformas MiTelefe, TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.