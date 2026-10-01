Scioli visitó San Juan y puso en valor los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

La visita del funcionario nacional se produjo en una provincia que actualmente concentra una importante actividad deportiva y que, en esta oportunidad, recibió a delegaciones de todo el país para disputar 11 disciplinas en distintos escenarios deportivos. El programa contempla tenis de mesa, tejo, sapo, ajedrez, truco, orientación, newcom, pádel, tenis, circuito de habilidades motrices y natación.

La presencia de Scioli en San Juan permitió además observar de manera directa el funcionamiento de la competencia y el trabajo desplegado por San Juan para recibir a las delegaciones.

La confirmación de San Juan como anfitriona de los Juegos había sido anunciada por el funcionario y posteriormente ratificada junto a Guido Romero durante la 173ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT).

En ese contexto, la presencia del ministro adquiere relevancia como parte del vínculo institucional entre Nación y Provincia y como respaldo a una competencia que posiciona a San Juan como sede de acontecimientos deportivos de alcance federal.

Más allá de la competencia deportiva, los Juegos Nacionales de Adultos Mayores tienen como uno de sus principales objetivos generar espacios de participación, integración y bienestar para las personas mayores. La propuesta reúne actividades deportivas y recreativas y fortalece los vínculos entre participantes de distintas regiones del país.

Para San Juan, la realización del evento representa también una oportunidad para exhibir su infraestructura deportiva y su capacidad organizativa ante delegaciones provenientes de distintos puntos del país. La presencia de más de 1.400 participantes convierte a la provincia, durante estos días, en un punto de encuentro nacional alrededor del deporte y la actividad física.